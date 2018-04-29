Dönem milletvekili aday adaylığını açıkladı.

AK Parti Zonguldak İl Başkanlığı’na gelen Osman Sav, 27. Dönem milletvekili aday adaylığı başvurusunu İl Başkanı Zeki Tosun’a yaptı. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Sav, “24 Haziran seçimlerinin ülkemize, Zonguldak’a hayırlar getirmesini diliyorum. Benim için 24 Haziran kendi açımdan milat olacak. İlk defa siyasete atılmanın tarihi olacak. Daha önce gazetecilik ile değişik STK’larda görev alarak Zonguldak’a hizmet etmeye çalıştık. İnşallah bundan sonraki aşamada eğer görev verilirse, layık görülürse milletvekili olarak hizmet etmeye devam edeceğiz. Şunu özellikle söylemek isterim. Bir şey olmak için değil bir şeyler yapmak için adayız. Allah nasip ederse Zonguldak’a elimizden geldiği kadar hizmet etmeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın bütün topyekûn üzerine gelindiği bir süreçte düşmanların Türkiye’nin üzerine hücum ettiği bir ortamda boş durmak ya da tarafsız düşünmek yakışmaz diye düşündüm. Bu anlamda bizlerin de Zonguldak olarak öncelikle başkanımızın, teşkilatın yanında olarak bu mücadeleye destek vermemiz gerektiğini düşündük. O anlamda yola çıkıyorum. Tekrar 24 Haziran seçimlerimizin ülkemize, Zonguldak’a ve teşkilata hayırlar getirmesini diliyorum” diye konuştu.

Başvuru evrakını teslim alan İl Başkanı Zeki Tosun ise “24 Haziran’da ülkemiz 27. Dönem erken genel seçimlerine gidiyor. Bunun için de son günlerde partimize aday adayı arkadaşımız müracaat ediyor. Osman kardeşim de bir tanesi. Medeni cesaretinden dolayı kendisini kutluyorum. Aday adaylarımızın sayıları her geçen an artıyor. Genel merkez ve teşkilatlarımızın teveccühü ile 5 arkadaşımız aday olarak seçimlere girecek. Olan veya olmayan Zonguldak için mücadele edecektir. Buradaki adaylarımızın tek gayesi Zonguldak’ın çıtasını yükseltmek olacaktır. Ben bunu hepsinde görüyorum. Hepsi de söylüyorlar. Osman Sav’a da tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Bütün vatandaşlarımıza bu seçimlerin hayırlı olmasını diliyorum” diye ifade etti.