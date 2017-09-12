SCOFOLA17 Bülent Ecevit Üniversitesi’nde gerçekleştirildi

Yüzyıl Becerileri)” konferansı 3 gün süreyle Sezai Karakoç Kültür Merkezi ve Fen-Edebiyat Fakültesi-Ek Bina’da gerçekleştirildi. Tüm dünyadan dil bilimcilere, eğitimcilere, araştırmacılara ve öğretmenlere açık olan konferans İngilizce ve Türkçe olmak üzere iki dilde gerçekleştirildi. Uluslararası düzeyde gerçekleştirilen konferansa Türkiye’nin dört bir yanından katılım oldu.

Konferansa Anadolu Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ferhan Odabaşı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Gölge Seferoğlu ve Cambridge Üniversitesi Yayınevi’nde Dijital Yayıncılık Bölüm Başkanı Brendan Wightman davetli konuşmacı olarak katıldı.

Konferans, eş zamanlı salonlarda yapılan 50 sözlü sunum, 4 eğitim atölyesinden ve bir panel oturumundan oluştu. Ana teması "Dil Araştırmalarında 21. Yüzyıl Becerileri " olan konferansta dil eğitiminde yenilikçi yöntem ve materyaller; dil öğretim - öğrenim tecrübeleri; dil eğitimi ve teknoloji; dil eğitiminde ölçme ve değerlendirme; dil öğrenme stratejileri; sınıf dışı deneyimler; yeni öğretim-öğrenim teorileri ve modeller; eğitim ve eğitim reformlarında küreselleşme; eğitim ekonomisi; mesleki gelişim; eğitimde akreditasyon ve kalite ölçümü; beceriye dayalı öğrenme ve değerlendirilmesi; yenilikçi müfredat geliştirme; eleştirel ve yaratıcı düşünme becerileri ;yaşam boyu öğrenme ; açık ve uzaktan öğrenme başlıklarına yer verildi.

BEÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Okşan Dağlı konferansın amacının dil eğitimini kolaylaştırıcı yöntem ve tekniklerin geliştirilmesi olduğunu belirterek şunları söyledi: “Konferansımızın çıkış noktası ve amacı bulunduğumuz yüzyıl içinde anadil ve yabancı dil öğretiminin gayret gerektiren ve dolambaçlı bir süreç olması ve bu konuda yapılan araştırmaların her geçen gün artmakta olup, gerek dil öğrenenler gerekse öğretenler için kolaylaştırıcı yöntem ve teknikler ortaya atılması dil öğretimi alanında tecrübe sahibi olan her eğitimcinin sınıf içinde ve dışında deneyimlediği sayısız fikir ve görüşlerin gün ışığına çıkarılması gerektiği, bu işe bir bilim alanı olarak yenilikler kazandırmaya çalışan birçok araştırmacının sahip olduğu ve ortaya attığı yeni olguların paylaşılması, paylaşarak çoğaltılması ve aynı yola çıkmış diğerlerine yardımcı olması gerektiği konferansın ikincil amaçları arasındadır. Konferansı düzenlememizde bizlere destek veren sayın Rektörümüz Prof. Dr. Mahmut Özer başta olmak üzere konferansın düzenlenmesine katkı sunan tüm çalışma arkadaşlarıma ve konferansta yer alan tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyorum” dedi.