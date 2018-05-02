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02 Mayıs 2018 13:55

Seçmen listeleri askıya çıktı

24 Haziran 2018’de yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri için seçmen listeleri bugün askıya çıktı.

Seçmen listeleri askıya çıktı

02 Mayıs 2018 13:55

Adresinde hata olan vatandaşlar 12 Mayıs tarihinde mesai bitimine kadar düzeltme yapabilecek. Alaplı Yeni Siteler Muhtarı Hüseyin Uysal’ın yaptığı açıklamada, seçmen listelerini askıya çıkardıklarını söyledi.


Vatandaşları mutlaka seçmen listelerinde isimlerini olup olmadığını kontrol etmeleri gerektiğini ifade eden Uysal, “Listeler 12 Mayıs tarihine kadar askıda kalacak. Bu tarihe kadar isimleri listede olmayan vatandaşlarımız il ve ilçe seçim kurullarına gidip müracaatlarını yapmaları gerekmektedir” diye konuştu. YSK’nın seçim takvimine göre, seçmen kütüğü listeleri bugün askıya çıkacak. 18 yaşını dolduran seçmenler, YSK veya E-devlet’ten seçmen sorgulama yapabilecek.




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