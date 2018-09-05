Şehidimizin adı, çocukluğunun geçtiği yerde yaşatılacak

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, "İlçemiz eşrafından şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Recep Turan’ın adını yaşatmak amacıyla, Şehidimizin çocukluğunun geçtiği, arkadaşları ile en fazla zaman geçirdiği, sohbet ettiği ve kaynaştığı yer olan 690 Evler Aile Parkına ismini vermeyi uygun gördük. Perşembe günü yapacak olduğumuz Belediye Meclis Toplantımızda bu konuyu gündeme getirerek 690 Evler Aile Park’ın ismini inşallah Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Recep Turan olarak değiştireceğiz’ dedi. Hiçbir terör örgütünün Ülkemizin bağımsızlığını bozamayacağını ve hiçbir zaman amaçlarına ulaşamayacaklarının kaydeden Başkan Tekin, tüm Şehitlerimizi Rahmet ve Saygıyla anıyorum. Allah bir daha bizlere böyle acılar yaşatmasın’’ dedi.