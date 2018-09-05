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05 Eylül 2018 11:41

Şehidimizin adı, çocukluğunun geçtiği yerde yaşatılacak

Zonguldak’ın Alaplı İlçesi Belediye Başkanı Nuri Tekin, Batman’ın Kozluk ilçesinde, güvenlik güçleriyle bölücü terör örgütü PKK mensupları arasında çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Recep Turan’ın adının Belediye Meclisi kararıyla 690 Evler 4 yoldaki Aile Parkına verileceğini söyledi.

Şehidimizin adı, çocukluğunun geçtiği yerde yaşatılacak

05 Eylül 2018 11:41


Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, "İlçemiz eşrafından şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Recep Turan’ın adını yaşatmak amacıyla, Şehidimizin çocukluğunun geçtiği, arkadaşları ile en fazla zaman geçirdiği, sohbet ettiği ve kaynaştığı yer olan 690 Evler Aile Parkına ismini vermeyi uygun gördük. Perşembe günü yapacak olduğumuz Belediye Meclis Toplantımızda bu konuyu gündeme getirerek 690 Evler Aile Park’ın ismini inşallah Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Recep Turan olarak değiştireceğiz’ dedi. Hiçbir terör örgütünün Ülkemizin bağımsızlığını bozamayacağını ve hiçbir zaman amaçlarına ulaşamayacaklarının kaydeden Başkan Tekin, tüm Şehitlerimizi Rahmet ve Saygıyla anıyorum. Allah bir daha bizlere böyle acılar yaşatmasın’’ dedi.




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