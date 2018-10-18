Şehidin adı okul yolunda yaşayacak

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde okul yoluna şehidin adı verildi.

Daha önce Çaycuma ilçesi Nebioğlu beldesinde bulunan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne adı verilen Şehit Sacit Olcay Kabaklıoğlu'nun adı şimdi de okul yoluna verildi.

2016 yılında Hakkari'de teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Çaycumalı Uzman Çavuş Sacit Olcay Kabaklıoğlu'nun adı yeni açılan İmam Hatip Lisesi ile Mimar Sinan Ortaokulunu birbirine bağlayan bisiklet ve yaya yoluna verildi. Şehidin anısına Türk Bayraklı tabela konuldu.