Şehidin Turan'ın ismi ölümsüzleşti

Batman'ın Kozluk ilçesinde, güvenlik güçleriyle bölücü terör örgütü PKK mensupları arasında çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Recep Turan'ın adı 690 Evler parkında ölümsüzleştirildi.

Alaplı Belediyesi Eylül ayı Meclis toplantısında, Batman'ın Kozluk ilçesinde, güvenlik güçleriyle bölücü terör örgütü PKK mensupları arasında çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Recep Turan'ın adı çocukluğunu geçtiği 690 evler parkına verilmesinin kararının ardından şehidin adının yazdığı TAK'ın montajı yapıldı.

Belediye Başkanı Nuri Tekin, Şehit Recep Turan parkında yaptığı incelemede, Şehidimizin adını sonsuza kadar yaşatacaklarını belirterek, "Alaplı Belediyesi Eylül ayı Meclis toplantısında, 690 evler mahallesinde yaptığımız Aile Parkına Batman'ın Kozluk ilçesinde, güvenlik güçleriyle bölücü terör örgütü PKK mensupları arasında çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Recep Turan'ın adının verilmesinin kararının ardından parkın girişine şehidimizin adının yazdığı TAK'ın montajı yapıldı. Vatanımızın birliği ve bütünlüğü için gözlerini kırpmadan şehadet şerbetini içen vatan evlatları için ne yapsak azdır"dedi.