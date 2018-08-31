Şehir çöplüğü yaşam alanı oluyor

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Karadeniz bölgesindeki ilçeler arasında vahşi depolama alanını rehabilite eden ilk ilçe olacaklarını belirterek; “35 dönümlük bir arazi yeni yaşam alanı olacak, en önemlisi de bölgemizi yanma-patlama-korku ve kokulardan, ilçemize yakışmayan bir görüntüden kurtarmış yeni bir yaşam alanına kavuşturmuş olacağız” dedi.

Kdz. Ereğli Kırmacı mahallesinde bulunan şehir çöplüğünün rehabilite edilerek yeni bir yaşam alanına kavuşturulması için başlatılan çalışmalar, yüklenici firmanın bölgeye ilk fore kazık çakmasıyla ivme kazandı.

Kırmacı eski katı atık depolama alanının rehabilitasyonu çalışmaları için alanda bir tören düzenlendi. Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, yüklenici firma sahibi Hüseyin Öztürk, belediye başkan yardımcıları, bölge muhtarları, daire müdürleri ve basın mensuplarının katıldığı törende kurban kesilerek ilk fore kazık alana çakıldı.

Proje hakkında basın mensuplarına bilgi veren yüklenici firma sahibi Hüseyin Öztürk, Kdz.Ereğli’nin çöplük alanının rehabilitasyonuyla çok güzel bir park alanına kavuşacağını belirterek; “Kdz.Ereğli’deki çöp depolama alanınının rehabilitasyon çalışmalarına başladık. Zemin iyileştirmeleri yapılacak. 72 adet fore kazık çakılacak. 20 metre ile 30 metre aralığında değişen toplamda bin ikiyüz metre derinlikte fore kazık çakılmış olacak. Sonraki aşamada 2-3 metre çöp yığınları kazılarak onun üzerine de perde duvar yapmak suretiyle boydan boya yol kenarında 4 metre yüksekliğinde korkuluklu bir duvar olmuş olacak. Ana amaç burada çöp sahasını rehabilite ederken mevcut alanı zararlı olabilecek çöp gazlarından çöp sızıntı sularından arındırarak tehlikeli ortamı tehlikesiz hale getirmek. Bu kapsamda gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra çöp sahası üzerinde yine sondajla gaz bacalarını koymak üzere kuyu açıp çöp gazlarını tahliye ettikten sonra flyt sistemiyle o gazları yakarak imha edip doğaya zararsız hale getirmek. Yine ayrıca olabilecek çöp sızıntı suları için resimde göreceksiniz bir çöp sızıntı suyu havuzumuz var. O çöp sızıntı suyu havuzuna da mevcut suları topladıktan sonra arıtmak suretiyle yer altı sularını da zararlı sulardan korumuş olacağız. Nihai olarak burası bittikten sonra çok güzel bir park alanı olarak kullanılabilecek. Ereğli’ye hayırlı olsun” dedi.

“Güzel şehrimize hayırlı olsun”

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal ise, şehit haberi nedeniyle üzüntüsünü belirterek başladığı konuşmasında; “Öncelikle milletimizin başı sağ olsun. Alaplı Musabeyli köyümüzden bir şehidimiz var. Batman’da şehit düştü Uzman Çavuş Recep Turan. Birazdan aranızdan ayrılıp Çaycuma Havalimanında şehidimizi karşılamaya gideceğim. Üzüntümüz sonsuz. Şehidimize Allah’tan rahmet diliyorum. Burası ilçemize yakışmayan bir vahşi depolama alanıydı. İnşallah bu vahşi depolama alanından 6-7 ay içerisinde kurtulacağız. İller Bankamızın yaptığı bir ihale. Yüklenici firmaya ben burada teşekkür ediyorum, çalışanlara da teşekkür ediyorum. Biz göreve geldikten sonra o dönemki Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki ilçemize ziyaretlerinde kendilerine dosya vermiştik. Ankara’da da kendilerini ziyaretlere gitmiştik. Bu ziyaretlerde bizlere destek olacaklarını kendileri bizzat söylemişlerdi. Çöplük rehabilitasyonuna destek olacaklarını belirttiler. Bu işi projelendiren İller Bankamıza, özellikle başta dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’ye ve bakanlık yetkililerine, Kastamonu İller Bankası Bölge Müdürlüğüne ve emeği geçen bütün arkadaşlara hepsine çok teşekkür ediyorum. Teknik bilgileri yüklenici firma yetkilisi anlattı, bu bölgeyi rehabilite ettikten sonra ilçemiz yeni bir yaşam alanına kavuşmuş olacak. 35 dönümlük bir arazi yeni yaşam alanı olacak, en önemlisi de bölgemizi yanma-patlama-korku ve kokulardan, ilçemize yakışmayan bir görüntüden kurtarmış yeni bir yaşam alanına kavuşturmuş olacağız. Şunu da bilmenizi istiyorum ki, Karadeniz bölgesindeki ilçeler arasında vahşi depolama alanını (çöplük) rehabilite eden ilk ilçe Karadeniz Ereğli olmuş olacak. Güzel şehrimize hayırlı uğurlu olsun” ifadelerine yer verdi.

Törene katılan Kırmacı Mahalle muhtarı Hazim Sevinç ve Balı Mahalle muhtarı Hüseyin Yılmaz, çöplüğün rehabilitasyonu için bölge halkı adına Belediye Başkanı Hüseyin Uysal’a teşekkür etti.