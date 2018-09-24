Şehit aileleri, LÖSEV ve madenciler dernek evlerine kavuşuyor

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Şehit aileleri, LÖSEV ve madenciler için yaptıkları dernek evleri çalışmalarında sona yaklaşıldığını belirtti.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal yapımı devam eden dernek evleri projesi çalışmalarını yerinde inceledi. İnşaatlarda son aşamaya gelindiğini aktaran Uysal “Şehit Ailelerimiz, Lösev ve Madencilerimiz için yaptığımız Dernek Evi projemizde son aşamaya geldik. Çalışmalarımız çatıların yapım işi ile devam ediyor. İç tefrişat işlerinin tamamlanmasıyla kısa sürede dernek evlerini sahiplerine tahsis edeceğiz” dedi.