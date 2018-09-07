Şehit Askerin adı büyüdüğü yere verildi

Alaplı Belediyesi Meclisi eylül ayı toplantısında, şehit Jandarma Uzman Onbaşı Recep Turan’ın isminin çocukluğunu geçtiği 690 Evler Aile Parkı’na verilmesi önerisi, oy birliğiyle kabul edildi.

Alaplı Belediye Meclisi’nce oybirliğiyle kabul edilen kararın ardından, Belediye Başkanı Nuri Tekin, meclis toplantısında yaptığı konuşmada, Turan’ın adını sonsuza kadar yaşatmak istediklerini söyledi.

Meclis üyelerine teşekkür eden Tekin, "Şehidimize Allah’tan rahmet diliyorum. Şehidimizin çocukluğunun geçtiği 690 Evler Mahallesi’ndeki aile parkına isminin verilmesi konusunda sosyal medyada arkadaşlarının bir talebi vardı. Bizde şehidimizin babasıyla görüşerek aile parkına Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Recep Turan ismini verdik. Şehidimizin ismini sonsuza kadar çocukluğunun geçtiği parkta yaşatacağız" dedi.