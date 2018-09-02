Şehit madenciler adına kitap kampanyası başlattılar

Maltepespor öncülüğünde bugüne kadar yaşanan maden ocağı faciaları sonucu hayatını kaybeden tüm madenciler için Şehit Madenciler Ortaokulu ve İlkokulu’na destek olmak amacıyla kitap kampanyası başlatıldı. Kampanyaya destek verenler kitapları Şehit Madenciler Ortaokulu ve İlkokulu’na ulaştırdı.

Şehit Madenciler Ortaokulu ve İlkokulu yöneticileri kampanyaya destek olan herkese teşekkür ederek şu ifadelere yer verdi: “Maltepespor öncülüğünde, bugüne kadar yaşanan maden ocağı faciaları sonucu hayatını kaybeden tüm madencilerimizin anısına, Ereğli ilçesi’ne bağlı Çaylıoğlu köyündeki Şehit Madenciler Ortaokulu ve ilkokulu’na başlatılan kitap kampanyasın da bizlere yardımcı olan herkese ve bölgede bizleri karşılayan tüm Ereğli’li Dostlara teşekkür ederiz.”