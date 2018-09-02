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02 Eylül 2018 18:52

Şehit madenciler adına kitap kampanyası başlattılar

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Çaylıoğlu Köyü’nde bulunan Şehit Madenciler İlkokulu ve Ortaokulu’na Maltepespor öncülüğünde şehit madenciler anısına kitap kampanyası başlatıldı.

Şehit madenciler adına kitap kampanyası başlattılar

02 Eylül 2018 18:52


Maltepespor öncülüğünde bugüne kadar yaşanan maden ocağı faciaları sonucu hayatını kaybeden tüm madenciler için Şehit Madenciler Ortaokulu ve İlkokulu’na destek olmak amacıyla kitap kampanyası başlatıldı. Kampanyaya destek verenler kitapları Şehit Madenciler Ortaokulu ve İlkokulu’na ulaştırdı.


Şehit Madenciler Ortaokulu ve İlkokulu yöneticileri kampanyaya destek olan herkese teşekkür ederek şu ifadelere yer verdi: “Maltepespor öncülüğünde, bugüne kadar yaşanan maden ocağı faciaları sonucu hayatını kaybeden tüm madencilerimizin anısına, Ereğli ilçesi’ne bağlı Çaylıoğlu köyündeki Şehit Madenciler Ortaokulu ve ilkokulu’na başlatılan kitap kampanyasın da bizlere yardımcı olan herkese ve bölgede bizleri karşılayan tüm Ereğli’li Dostlara teşekkür ederiz.”




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