Şehit oğlu için bin kişilik iftar verdi

Şehit Emrah Kartal’ın babası Ercan Kartal oğlunun anısına Çaycuma ilçesine bağlı Şeyhoğlu Köyü’nde Ramazan Ayının son günlerinde iftar yemeği verdi. İftar programına, Vali Ahmet Çınar, Ak Parti Zonguldak Milletvekili Özcan Ulupınar, Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Zonguldak İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Alay Komutanı Albay Gökhan İnan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Demirtaş, Milliyetçi Hareket Partisi Zonguldak Milletvekili Adayı Hamdi Ayan, Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Zonguldak Şube Başkanı Mustafa Yorulmaz, STK temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, bazı daire müdürleri, şehit yakınları, muhtarlar ile vatandaşlar katıldı.
İftar programının ardından şehit Emrah Kartal’ın ve tüm şehitlerin anısına Kuran-ı Kerim okutuldu, dualar edildi.