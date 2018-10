Şehit oğullarının odasını müzeye çevirdiler

Batman'da PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Recep Turan'ın (23) Zonguldak'ta yaşayan ailesi, oğullarının odasını Türk bayrakları ve özel eşyalarıyla süsledi.

Batman'da PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Recep Turan'ın babası Ercan Turan şehit oğlu için Zonguldak'ın Alaplı ilçesi Musabeyli köyündeki evlerine özel oda yaptırdı. Recep Turan'ın ailesi köydeki evinin odasını, Türk bayrakları ve şehidin plaketleri, son giydiği postalı, beresi ve diğer özel eşyalarıyla donattı. Ayrıca, dolabındaki eşyalar arasında, Turan'ın şehit düştüğünde kolunda takılı olan saati de yer alıyor.

"Anıları, kokusu hep bu oda da yaşayacak"

Baba Ercan Turan, oğlunu her gün giydiği, kullandığı eşyalarıyla hatırlamak için şehide yakışacak bir oda yaptıklarını söyledi. Turan, oğlundan kendilerine kalan en değerli eşyalarından birinin parmağında taktığı yüzüğü olduğunu belirtti. Turan, "Oğlumun arkadaşları ve vatandaşlar, odayı ziyarete geliyor. Elimizden geldiğince oğlumuzun anılarını bu odada yaşatmaya çalışıyoruz. Onun anıları, kokusu hep bu odada yaşayacak. Yüce Allah, hiç kimseye bu acıyı yaşatmasın. Her şeye rağmen vatan sağ olsun. Oğlumun hayalini yaşatmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Bu acı çok farklı bir duygu, yaşamayan bilmez" dedi.

"Hatırası kalsın diye yaptırdık"

Şehit babaannesi olmaktan gurur duyduğunu kaydeden Ayşe Turan ise, "Recep oğlumuzu unutmamak için anısı olsun diye yaptırdık. Rabbim benden bir evlat aldı ama binlerce evlat verdi bana. Oğlumun şehit düşmesinin ardından bir an olsun bizleri yalnız bırakmayan ve bizleri sürekli ziyaret edenlerden Allah'ım binlerce kez razı olsun" diye konuştu

Öte yandan şehidin ailesini görmeye gelen vatandaşlar ise şehidin odasını da ziyaret ederek bir kez daha gözyaşlarına boğuldu.