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07 Eylül 2018 21:32

Şehit Uzman Onbaşı için mevlit okutuldu

30 Ağustos 2018 tarihinde Teröristler tarafından şehit edilen Alaplı’lı Uzman Onbaşı Recep Turan için mevlit okutuldu.

Şehit Uzman Onbaşı için mevlit okutuldu

07 Eylül 2018 21:32


Batman’ın Kozluk ilçesinde, güvenlik güçleriyle bölücü terör örgütü PKK arasında çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Recep Turan’ın Zonguldak Alaplı İlçesindeki Musabeyli Köyünde bulunan baba evinde Mevlid-i Şerif ve Kur’an-ı Kerim okutuldu. Yapılan dualarda birlik, beraberlik ve kardeşliğin önemine vurgu yapılırken, tüm şehitler için de dua edildi. Alaplı Belediyes’inin organize ettiği programa Alaplı Kaymakamı Saim Eskioğlu,Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Ereğli Garnizon Komutanı Üsteğmen Fuat Gençer ve çok sayıda vatandaş katıldı.




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