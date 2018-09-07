Şehit Uzman Onbaşı için mevlit okutuldu

Batman’ın Kozluk ilçesinde, güvenlik güçleriyle bölücü terör örgütü PKK arasında çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Recep Turan’ın Zonguldak Alaplı İlçesindeki Musabeyli Köyünde bulunan baba evinde Mevlid-i Şerif ve Kur’an-ı Kerim okutuldu. Yapılan dualarda birlik, beraberlik ve kardeşliğin önemine vurgu yapılırken, tüm şehitler için de dua edildi. Alaplı Belediyes’inin organize ettiği programa Alaplı Kaymakamı Saim Eskioğlu,Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Ereğli Garnizon Komutanı Üsteğmen Fuat Gençer ve çok sayıda vatandaş katıldı.