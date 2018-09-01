Şehit Uzman onbaşını son yolculuğuna on binler uğurladı

23 yaşındaki Uzman Onbaşı Recep Turan’ın naaşı dün akşam saatlerinde TSK’ya ait uçakla Zonguldak Havaalanına getirildi. Karayoluyla Alaplı ilçesinin Devlet Hastanesi morguna konulan şehidin cenazesi öğle saatlerinde baba ocağına getirildi. Baba ocağına getirilen şehidin tabutunun başında yakınları tabuta sarılarak ağladı. Şehidin yeğeni Şura Turan, Türk bayrağı sarılı tabuta üstünde şehidin fotoğrafını sevdi sonrasında da ağladı. Şehidin naaşı evinin önünde helallik alınarak dua edildi.
Öğlen namazını müteakiben gerçekleştirilen cenaze törenine şehit Recep Turan’ın Siirt’te vatani görevini yapan abisi Berat Turan, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Zonguldak milletvekillleri, Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, protokol üyeleri ve on binlerce vatandaş katıldı.
Öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazı ile şehit uzman onbaşı çavuşun cenazesi evlerinin yakınındaki mezarlıkta defnedildi.