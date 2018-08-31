Şehit yeğeninin tabutuna böyle koştu

Askerlerin omzunda taşıdığı tabutu gören amca Tezcan Turan, yeğeninin tabutuna koşarken yürekleri dağladı.

PKK’lı teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Recep Turan’ın naaşı Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bulunan Saltukova Havaalanı’na askeri uçakla getirildi. Uzman Onbaşı Recep Turan’ın naaşı Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, AK Parti Zonguldak milletvekilleri, İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan İnan, Garnizon Komutanı Personel Yüzbaşı Ayhan Kafalı, belediye başkanları, daire amirleri, sivil toplum kuruluşunun temsilcileri ve şehidin yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Çaycuma İlçe Müftüsü Ayhan Ermiş’in dualarıyla TSK’ya ait uçaktan indirilen şehidin naaşı, karşılama mangasının omzunda cenaze nakil aracına taşındı. Bu sırada yeğeninin tabutunu gören gözüyaşlı amca Tezcan Turan’ın, gözyaşları eşliğinde yeğeninin tabutuna koşması yürekleri dağladı. Yeğeninin tabutuna sarılan amca Tezcan Turan, "Yeğenim, aslanım. Aslan yeğenim" diyerek feryat etti. Anne Nuray Turan ve şehidin kardeşi Berat Turan ile baba Ercan Turan, cenaze töreninde güçlükle ayakta durabildi. Şehidin annesi Nuray Turan, fenalaşıp baygınlık geçirince ambulansa alındı.

Şehit Turan’ın cenazesi karayolu ile Zonguldak’ın Alaplı ilçesindeki devlet hastanesi morguna götürüldü.