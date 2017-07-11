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11 Temmuz 2017 15:52

Şehitler mezarları başında anıldı

Zonguldak’ta 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı kapsamında şehitler mezarlığında tören düzenlendi.

Şehitler mezarları başında anıldı

11 Temmuz 2017 15:52


Törene AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Özcan Ulupınar ve Faruk Çaturoğlu’nun yanı sıra Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, belediye başkanı, emniyet müdürü, garnizon komutanı ve protokol üyeleri katıldı. 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı dolayısıyla önce sabah saatlerinde mezarlık ziyareti gerçekleştirildi. Ziyarette şehit aileleri de yer aldı. Burada Kur’an-ı Kerim okunup dualar edildi. Programda Vali Ahmet Çınar şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı. Protokol, ardından Devlet Güzel Sanatlar Galerisi’ndeki 15 Temmuz Şehitleri Sergisinin açılışını yaptı.


Sergide 15 Temmuz gecesi yaşanan başarısız darbe girişiminin yer aldığı fotoğraflar sergilendi. Sergi sonrası gazetecilere değerlendirmede bulunan Vali Ahmet Çınar, "O gece o anda ve daha sonrasında çok çarpıcı anların yer aldığı fotoğraf sergisini gezdik. Türkiye genelinde bugün benzer program var. Özetin özeti. İnsanı çok duygulandıran, ürküten, korkutan, çarpıcı her türlü duyguya hitap eden bir fotoğraf sergisi. Bütün emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bunu herkesin görmesi lazım ama gezerken de o hissi yaşaması lazım. Hakikaten bunlar çok sağlam tarihi belgeler. Uzun yıllar sonra bile büyük Türkiye’nin çocukları bunları görecekler. Ve bu vatanın evlatları olarak gurur duyacaklar" diye konuştu.


Program, Hz. Ali Camii’nde öğle namazını müteakip Mevlid-i Şerif okunması ile sona erdi.




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