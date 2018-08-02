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02 Ağustos 2018 11:45

Şehrin göbeğinde biriken çöpler hem mikrop saçıyor, hem de hastalıklara davetiye çıkartıyor

Zonguldak yaptığı hizmetlerde eleştirilen Zonguldak Belediyesi çöpleri de toplayamıyor.

Şehrin göbeğinde biriken çöpler hem mikrop saçıyor, hem de hastalıklara davetiye çıkartıyor

02 Ağustos 2018 11:45

Şehrin göbeğinde oluşan çöp dağları, hem mikrop saçıyor hem de hastalıklara davetiye çıkartıyor.


Zonguldak’ta şehrin göbeğinde biriken çöpler için Zonguldak Belediyesi hiçbir adım atmıyor. Her sokakta görülmesi mümkün olan çöpler, vatandaşların da tepkisi çekiyor. Kazdığı çukurları kapatamadığı için eleştirilen Zonguldak Belediyesi vatandaşlardan gelen şikayetleri de umursamıyor. Belediye yönünden hizmet alamadığı için, Türkiye’de ki birçok ilin gerisinde kalan, turist çekemeyen Zonguldak’ta biriken çöpler, görüntü kirliliğinin yanı sıra hastalıklara da davetiye çıkartıyor.




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