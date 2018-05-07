Şekerci, adaylığını açıkladı

Zonguldak Gazeteci ve Yazarlar Derneği (ZGYD) başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Okulu Eğitmeni, Kimyager - Kimya Öğretmeni ve Gazeteci Çiğdem Şekerci Cumhuriyet Halk Partisinden Zonguldak milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulundu. Şekerci, 7 Haziran 2015 tarihinde gerçekleştirilen Genel Seçimler de 25’inci dönem Zonguldak Milletvekili aday adayı olmuş, 7 Mart 2015 tarihinde aday adayı olan kadınlar arasında ön seçime girmişti. Şekerci, 1 Kasım 2015’de gerçekleştirilen Genel Seçimlerde 26. Dönem Zonguldak milletvekili aday adayı oldu.

24-25 Mart 2018 tarihlerinde CHP Parti Okulu Eğitmeni unvanını kazandı.