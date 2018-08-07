Semerci: "Hepimiz Mesul Özil olacağız”

Devrek Baston ve Kültür Festivali’nde gerçekleşecek olan kortej yürüyüşünde Mesut Özil fotoğraflı maskeyle yürüyeceklerini açıkladı. Semerci, "Kortej de hepimiz Mesut Özil olacağız. Fotoğrafını yüzümüze takarak yürüyeceğiz. Tüm halkımızı korteje bekliyoruz" dedi.

İngiliz kulübü Arsenal’in Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil’in Almanya Futbol Milli Takımı’nı bıraktığını açıklaması üzerine memleketi Devrek’te bulunan ’Mesut Özil Caddesi’ tabelasındaki Alman milli formalı fotoğrafı kaldırılarak yerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğrafı asılmıştı.

Özil’e desteğini sürdüren Devrek Belediyesi, 17-19 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek 29. Devrek Baston ve Kültür Festivali’nin ana temasını ’Mesut Özil’e sahip çıkıyoruz’ olarak belirledi. Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci, 29. Devrek Baston ve Kültür Festivali’nde halkın katılımıyla yapılacak kortej yürüyüşünde Mesut Özil fotoğrafından yapılan maskeyle yürüyeceklerini ifade etti.

Makam odasında düzenlediği basın toplantısında konuşan Semerci, "Mesut Özil Caddesi’ndeki Alman milli formalı fotoğrafını kaldırdık. Yerine Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile olan fotoğrafını koyduk. Özil bizim değerimiz ve gururumuzdur. Ona sahip çıkmaya devam edeceğiz. Festivalimize davet ettik ama sezon hazırlıkları nedeniyle gelemedi. Ailesiyle görüştük. Desteğimizi ilettik. Kortej de hepimiz Mesut Özil olacağız. Fotoğrafını yüzümüze takarak yürüyeceğiz. Tüm halkımızı korteje bekliyoruz" şeklinde konuştu.