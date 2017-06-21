Semerci iftarda belediye personeliyle bir araya geldi

Zonguldak’ın Devrek ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Semerci personeli ve belediye meclis üyeleri ile birlikte düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi. Devrek Yaşam Park Resaturant’ta organize edilen iftar yemeği öncesinde eşi ile birlikte misafirlerini kapıda karşılayan Mustafa Semerci çok sayıda personeli ve diğer misafirleri ile bire bir yakından ilgilenerek iftar davetine katıldıkları için teşekkür etti. Kur’an-ı Kerim Tilavetinin okunmasından sonra davetlilerine hitap eden Semerci,”Öncelikle şu günlerde son günlerini idrak etmekte olduğumuz mübarek Ramazan Ayını mutluluğunu yaşamaktayız. Bu mutluluğu sizlerle paylaşmaktan dolayı onur duydum davetimize iştirak eden herkese teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu. Düzenlen iftar programına; AK Parti ile Başkanı Serdar Kelebek’in yanı sıra belediye meclis üyeleri ve çok sayıda belediye personeli katıldı.