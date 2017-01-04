Şen, Gebeş’i ziyaret etti

Başbakan Baş Danışmanı ve Cihannüma Genel Başkanı Mustafa Şen, TTK Genel Müdür Vekili Ercan Gebeş’i ziyaret etti.

Başbakan Baş Danışmanı ve Cihannüma Genel Başkanı Mustafa Şen ‘’15 temmuz ve Milli İrade’’ konulu konferansı nedeniyle geldiği Zonguldak’ta TTK Genel Müdür Vekili Ercan Gebeş’i ziyaret etti. Ziyarette Cihannüma Zonguldak şubesi yönetim kurulu da hazır bulundu. Yapılan nezaket ziyaretinde karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. TTK Genel Müdür Vekili Ercan Gebeş, misafirlerine Devrek bastonu hediye etti.