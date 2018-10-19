Şener Şen'in ‘Banker Bilo' filmi gerçek oldu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yakalanan Filistinli göçmenlerin hikayesi Şener Şen'in oynadığı ‘Banker Bilo' filmini aratmadı. İtalya'ya gitme hayali kuran 6 Filistinli göçmen insan tacirleri tarafından Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde ki bir fabrikanın limanına getirildi.

Kdz. Ereğli ilçesine yasa dışı yollardan gemi ile getirilen 6 Filistinli göçmen “Koşun burası İtalya” denince dışarı çıktıklarında fabrikanın özel güvenlik görevlileri tarafından yakalandı. 6 göçmen A.A. (15), A.H. (17), A.H. (17), H.F. (16), M.M. (28) ve A.O.'yu (27) Kdz. Ereğli İlçe emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alındı. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında 6 göçmenin İstanbul Yenikapı açıklarında gemiye alındıkları tespit edildi. Polis ekipleri göçmenleri gemide sakladıkları anlaşılan B.A. (27), A.G. (39) ve İran uyruklu B.M.'yi (33) gözaltına aldı. İtalya'ya gitme hayali kuran 6 göçmen Zonguldak Göç İdaresi'ne teslim edildi.

‘Banker Bilo' filmi gerçek oldu

Kdz. Ereğli ilçesinde yakalanan kaçak göçmenlerin hikayesi ‘Banker Bilo' filmini akıllara getirdi. ‘Banker Bilo' filminde Şener Şen'in canlandırdığı ‘Maho' karakteri, köylüleri Almanya'ya götürmeyi vaat etmiş ancak göçmenleri Almanya yerine İstanbul'a bırakmıştı.