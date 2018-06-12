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12 Haziran 2018 17:40

Sesi kısılmasın diye Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yeşil yumurta gönderdi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yaşayan demir çelik fabrikası emeklisi İsmet Koç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sesinin kısılmaması için Başdanışmanı Saadet Oruç’la yeşil yumurta gönderdi.

Sesi kısılmasın diye Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yeşil yumurta gönderdi

12 Haziran 2018 17:40


Kdz. Ereğli İlçesinde yaşayan demir çelik fabrikası emeklisi İsmet Koç, gençlere örnek oluşturması için ürettiği yeşil yumurtalardan ve Yenidünya meyvesinden birer sepet Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gönderdi. Memleketi Kdz. Ereğli ilçesine gelen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç aracılığı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a selamlarını gönderen Koç “Ben bu yumurtaları eşim Ayşe Koç ile birlikte üretiyorum. Amacımız gençlere örnek oluşturmak. Bu yumurtalar ve Yenidünya meyvesi tamamen organik, kendi üretimimiz. Sayın Cumhurbaşkanımız yedi düvele karşı mücadele ediyor. Şimdilerde de seçim çalışmaları için il il geziyor. Bu yumurtalardan ve bu Yenidünya meyvelerinden yesin, inşallah sesi kısılmaz ve güçlü olur. Biz Sayın Cumhurbaşkanımıza Kdz. Ereğli’den selam ve saygılarımızı iletiyoruz. Başarılar diliyoruz. Allah yolunu açık etsin” dedi.


Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç ise düşüncesinden dolayı Kışla Mahallesi sakinlerinden İsmet Koç’a teşekkür etti. Koç’un Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç’a hediyeleri takdimi sırasında Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal ile Kdz. Ereğli Belediyesi İşletme ve iştirakler Müdürü Cem Koç’ta hazır bulundu.




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