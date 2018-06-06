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06 Haziran 2018 11:46

Sevgi Postanesi 67 Burda’da

Esas 67 Burda AVM’de ziyaretçilerin tasarladığı kartpostallar; sevdiklerine Esas 67 Burda AVM tarafından ücretsiz olarak gönderiliyor.

Sevgi Postanesi 67 Burda’da

06 Haziran 2018 11:46


Esas Gayrimenkul tarafından hayata geçirilerek Zonguldak’a yeni bir yaşam alanı sunan Esas 67 Burda Alışveriş Merkezi, 1 - 8 Haziran 2018 tarihlerinde Sevgi Postanesi’nde ziyaretçilerinin tasarladığı kartpostalları bayram öncesinde ücretsiz olarak sevdiklerine gönderiyor.


AVM yönetimi tarafından yapılan açıklamada, “İnsanlık tarihi kadar eski olan haberleşme faaliyetleri, çağlar boyunca değişik aşamalardan geçerek ve sürekli gelişerek bugünkü yapısına kavuşmuştur. Gün geçtikçe dijitalleşen hayatımızda insanlar artık mektup yazıp kartpostal göndermek yerine, birbirleriyle e-posta veya kısa mesajlar yolu ile iletişim kuruyor. Her geçen gün hızla gelişen teknoloji hayatımıza onlarca kolaylık sağlamakla birlikte geçmişteki değerlerimizi unutturuyor. Esas 67 Burda AVM; dijitalleşen dünyada duygularımızın hala analog bir tarafının da olduğunu hatırlatıyor. Esas 67 Burda AVM göndersin. Esas 67 Burda AVM eski değerleri yeniden hatırlatmak ve mutluluğunuzu bayramda sevdiklerinizle paylaşmak adına tüm ziyaretçilerini Sevgi Postanesi etkinliğine davet ediyor” ifadelerine yer verildi.




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