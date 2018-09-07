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07 Eylül 2018 21:13

Sevgilisinden ayrılan genç, çıktığı kayalıklarda teselliyi AFAD ekiplerinde buldu

Zonguldak’ta sevgilisi ile tartışan genç kayalıklara çıktı.

Sevgilisinden ayrılan genç, çıktığı kayalıklarda teselliyi AFAD ekiplerinde buldu

07 Eylül 2018 21:13

Ekipler genci kurtarmaya çalışırken, kendi imkanlarıyla kayalıklardan çıkan genç, ekiplere sarılarak ağladı.


Edinilen bilgiye göre olay Fener semtinde meydana geldi. İddiaya göre sevgilisi ile tartıştığı iddia edilen 23 yaşındaki T.G., fener kayalıklarına çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine AFAD, polis ve 112 ekipleri çağırıldı. Polis ve sağlık ekiplerinin uzun süren çalışmalarının ardından kayalıklardan kendi imkanlarıyla çıkan genç AFAD ekiplerine sarılarak hüngür hüngür ağladı. Ekipler tarafından ambulansa bindirilen genç ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.




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