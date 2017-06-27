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27 Haziran 2017 09:59

Seyir halindeki araç alev alev yandı

Zonguldak’ta seyir halindeyken alev alan araç yandı.

Seyir halindeki araç alev alev yandı

27 Haziran 2017 09:59

İtfaiye ekiplerinin müdahale ederek söndürdüğü araç kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre olay, Devrek ilçesi Ataköy mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 HC 9585 plakalı hafif ticari araç, seyir halindeyken alev aldı. Motor kısmından başlayan yangın, kısa sürede tüm aracı sardı. Sürücü aracı yol kenarına çekerek yangına müdahale etmeye çalıştı. Yangının büyümesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. Devrek Sualtı ve Suüstü Arama Kurtarma Timi, kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü. Kullanılamaz hale gelen araçtaki yangının elektrik aksamından çıktığı tahmin ediliyor.




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