Seyir halindeki madenci servisi yandı

Edinilen bilgiye göre olay, Mithatpaşa Mahallesi Gazipaşa Caddesi Madenci Anıtı önünde meydana geldi. İddiaya göre, Murat Yılmaz idaresindeki 67 DB 458 plakalı işçi servisi Madenci Anıtı önünden 00:00-08:00 vardiyasının işçilerini almak için park edeceği sırada marş dinamosu takılı kalınca motorun şase yapması sonucu kabloları tutuşarak bir anda alev aldı. Otobüsün tutuştuğunu fark eden araç sürücüsü Murat Yılmaz, kısa süreli panik yaşadı. Çevredekilerin olayı haber vermesi üzerine olay yerine Zonguldak Belediyesine ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa sürede soğutma çalışması yaparak olası faciayı önledi. Otobüsün içinde maden işçilerinin olmayışı rahat bir nefes aldırırken otobüste maddi hasar meydana geldi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.