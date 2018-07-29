Diğer
Kategoriler
29 Temmuz 2018 10:48

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Zonguldak’ta seyir halindeyken alev topuna dönen otomobilin imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

29 Temmuz 2018 10:48


Olay, Çaycuma ilçesine bağlı Sanayi Sitesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil seyir halindeyken bir anda motor bölümünden alev aldı. Neye uğradığını şaşıran sürücü güçlükle aracın dışına çıkarak yanmaktan son anda kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürülerek kontrol altına alındı.


Sürücünün, LPG’den benzine geçiş yaptığı sırada aracın alev aldığı öne sürüldü. Araçta büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, yangın anları ise saniye saniye amatör kameraya yansıdı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ZONGULDAK HABERLERİ
ZONGULDAK HAVA DURUMU
27
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç