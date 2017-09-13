Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu

Olay, Zonguldak Ereğli arasında karayolları bakımevi mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Fikret Baydemir idaresinde ki 67 LM 835 plakalı otomobilden seyir halindeyken dumanlar çıkmaya başladı. Sürücü otomobili durdurarak yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale etmeye çalıştı. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı ekipler yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması yaptığı otomobil tamamen kullanılamaz hale geldi. Sürücü Fikret Baydemir olaydan yara almadan kurtulurken, itfaiye ekipleri rapor tuttuktan sonra olay yerinden ayrıldı.