Diğer
Kategoriler
13 Eylül 2017 12:55

Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu

Zonguldak-Ereğli karayolunda seyir halindeki bir otomobil alevlere teslim oldu.

Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu

13 Eylül 2017 12:55


Olay, Zonguldak Ereğli arasında karayolları bakımevi mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Fikret Baydemir idaresinde ki 67 LM 835 plakalı otomobilden seyir halindeyken dumanlar çıkmaya başladı. Sürücü otomobili durdurarak yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale etmeye çalıştı. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı ekipler yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması yaptığı otomobil tamamen kullanılamaz hale geldi. Sürücü Fikret Baydemir olaydan yara almadan kurtulurken, itfaiye ekipleri rapor tuttuktan sonra olay yerinden ayrıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ZONGULDAK HABERLERİ
ZONGULDAK HAVA DURUMU
27
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    27°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    27°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç