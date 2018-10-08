Sezon kayıtları başladı

Çağdaş Anadolu Halkoyunları Gençlik Spor Kulübü, Esas 67 Burda Alışveriş Merkezi'nde tanıtım ve kayıt standı açtı. Halk oyunlarının yanı sıra, hobi grupları, bay-bayan, çocuk grupları, salsa, bachata, rueda, modern dans, tango, oryantal, hip-hop, sirtaki gibi dans alanlarında çeşitli kurslar açan Çağdaş Anadolu Halkoyunları Gençlik Spor Kulübü, 10 gün boyunca açık kalacak stantta, yeni üye kayıtlarının yanı sıra, dernek çalışmalarının tanıtımı da yapılarak ziyaretçilere aktarılacak.

Yeni sezon kayıt çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulunan Çağdaş Anadolu Halkoyunları Gençlik Spor Kulübü Başkanı Ali Arslan, “Kuruluş tarihimizden itibaren şehrimizde ve bölgemizde yapılan yarışma, festival, şenlik ve gösterilere katılarak, Türk ve dünya danslarından örnekler sunduk. Kentimizi yurtdışı ve yurtiçi alanda gerçekleştirilen festivallerde kentimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil ettik. Zonguldak Merkez'de Dener İş Hanı'nın en üst katında dans salonumuz var. Salonumuzda yetkin hocalar eşliğinde Türk halkoyunlarının yanı sıra tango, salsa, bachata ve sirtaki gibi dünya danslarının kurslarını açacağız. Her yaştan dans severleri kurslarımıza bekliyoruz” şeklinde konuştu.