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28 Aralık 2016 16:36

SGK İl Müdürlüğü bölge koordinasyon toplantısı yapıldı

SGK İl Müdürlüğü bölge koordinasyon toplantısı yapıldı

28 Aralık 2016 16:36

Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Erkin Avcı başkanlığında Bölge Koordinasyon Toplantısı düzenlendi.
Toplantıya, Karabük, Bartın, Kastamonu ve Düzce SGK İl Müdürlerinin yanı sıra müdür yardımcıları ve şefler de katıldı. Toplantıda genel sağlık sigortası yapılandırması ve 2016 yılı değerlendirmesi yapıldı.
Koordinasyon toplantısını değerlendiren İl Müdürü Erkin Avcı şöyle dedi:
“Bartın, Karabük Düzce ve Kastamonu il müdürlüklerimizle beraber yılın son toplantısını yapmak için toplandık. Şu kurumumuzun önemli yapılandırmalarında biri olan Genel Sağlık Sigortası (GSS) yapılandırmamız devam ediyor. Genel Sağlık Sigortası borçlularıyla ilgili gelir testi yaptırmamış olanlar 2 Ocak 2017 Tarihine kadar bağlı bulundukları sosyal yardımlaşma vakıflarına müracaat etmeleri gerekiyor. Eğer bu tarihe kadar müracaatta bulunmazlarsa kendi üzerine atfedilmiş borçları kabullenmiş olacaklar. Bu yüzden GSS testini yaptırmamış olanlar bulundukları bölgedeki sosyal yardımlaşma vakıflarına giderek gelir testi müracaatını yaptırsınlar. Bu testi yapanlar ise 31 Ocak 2016 tarihine kadar borçlarını yapılandırması için müracaatta bulunmaları gerekiyor. Ayrıca biz bugün burada 2016 yılının değerlendirmesini yapmak için toplandık. 2016 yılında neler yaptık bunların istişaresini yapacağız. Başbakanımızın açıklamış olduğu 2017 yılı kamuda tasarruf yılı olacak bununla ilgili il müdürlüklerimizde ne gibi tasarrufta bulunabiliriz bunları değerlendireceğiz. 2017 yılı içinde neler yapabiliriz bunun hakkında görüş alışverişinde bulunacağız.”



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