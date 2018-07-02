SGK’dan sigortalılar ve işverenlere yapılandırma uyarısı

Avcı, yapılandırma için son müracaat tarihinin 31 Temmuz 2018 olduğunu açıkladı.

Resmi Gazete’de yürürlüğe giren yapılandırma çerçevesinde SGK’nın da alacaklarının yapılandırma kapsamına dahil edildiğini açıklayan SGK İl Müdürü Erkin Avcı, "Vergi ve diğer bazı alacakların yapılandırılması ile 7143 sayılı kanun 18 Mayıs 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yasallaşmış oldu. Bu çerçevede de SGK’nın da alacakları yapılandırma kapsamına dahil edilmiş oldu. Geçmiş dönemlerde yapmış olduğumuz yasal düzenlemelerde de kıyasladığımız zaman son 1 yılda yapılan düzenlemelerden en iyisi bu düzenleme. Bunu ısrarla vurgulayarak bundan vatandaşların faydalanabilmesinin imkanlarını çoğaltmaya çalışacağız. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum 31 Mart 2018 tarihi öncesinde gerçekleşmiş olan alacakların tamamı yapılandırma kapsamına giriyor. Bunun içinde sigorta primi borçları, emeklilik keseneği, kurum karşılığı, işsizlik sigortası, sosyal güvenlik destek primi bu yapılandırma kapsamına alınmış oldu. Yine isteğe bağlı sigorta prim borçları, topluluk sigortası prim borçları, 31 Mart 2018 tarihi önce bitirilmiş olan inşaatların asgari işçilikten dolayı çıkmış olan fark prim borçları, damga vergisi, özel işlem vergisi, eğitime katkı payı, idari para cezaları, üçüncü kişilerden kaynaklanan rücu alacakları ve Bağ-Kur prim borçlarının tamamı yapılandırma kapsamına girmiş oldu. Yapılandırmaya müracaat şekli zaten kurumumuzca hazırlanmış olan genelge ile belirlenmiş, ekinde olan formla da müracaatın nasıl yapacağı şekle bağlanmış oldu. İşverenlerimiz de müracaatlarını online ortamda yapabilmektedirler. Sonuçlanma yapıldıktan sonra ilgililere iadeli taahhütlü olarak tebligatlarımızı yapılandırmış haliyle bildiriyoruz. Yapılandırma yapıldıktan sonra borcun ana parasını gecikme zammı ve gecikme faizini ayırıyoruz. Ana paranın üzerine işleyen gecikme faizi ve gecikme zammının tamamını kaldırıyoruz. Dönemler itibariyle TEFE, ÜFE, YÜFE değişim oranlarını esas alarak yeni bir gecikme tutarı belirliyoruz. Bu tutarı belirledikten sonra kişiye peşin ödeme, 6 taksit, 9 taksit, 12 ve 18 taksit şeklinde ödeme hakkı veriyoruz. Bu ödeme hakkını verdikten sonra müracaatlar il müdürlüklerine yapıldığı için il müdürlükleri tarafından kişinin talep ettiği tutar üzerinden yapılandırma işlemine başlamış oluyoruz. Peşin ödeme talebinin kabul edilmesi halinde ana para üzerinde işletmiş olduğumuz YÜFE’ye göre tespit edilen tutarın yüzde 90’nını tekrar kaldırıyor sadece ana para ve YÜFE’nin yüzde 10’nu almak kaydıyla borcun tamamından feragat etmiş oluyoruz. Eğer idari para cezalarıyla ilgili bir müracaat varsa idari para cezalarının da yüzde 50’sini siliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Geçmiş borçlara ilişkin de yapılandırma kapsamında indirimler sağlandığını aktaran Avcı, şöyle dedi:

"İlk taksitin ödenme süresi zamanında ve eksiksiz ödenmesi gerekiyor ki yapılandırmadan faydalanmış olalım. Bir takvim yılı içerisinde iki taksite kadar aksaklıklar yapılandırmayı bozmuyor. İki taksitin üzerinde aksatma veya eksik ödeme yapılandırmamızın bozulmasını gerektiriyor. Yine eksik ödeme esnekliği olan ayların son taksiti olan tarihi takip eden ay sonu itibariyle eksik ödemiş olan tutarın tamamına uygulanacak gecikme cezası ile ödememizi yapmamız gerekiyor. Bu şekilde eksik ödeme yapmış olan sigortalılarımızı ve işverenlerimizi uyarmak istiyoruz. Son taksit ödeme döneminde bizlere gelsinler net olarak ödemeleri gereken rakamı belirleyelim ve ödemiş olsunlar ki yapılandırma hakları son taksite kadar gitmişken bozulmuş olmasın. Yine malum daha önceki yapılandırmalarda olduğu gibi cari aylara ait prim borçlarımızın da ikiden fazla aksatılmaması gerekiyor ki yapılandırmada yapmış olduğumuz müracaat devam edebilsin. Eğer taksit ödemelerimiz içerisinde mevcut taksitimizin yüzde 10’unu geçmiyorsa 11 aya kadar olan ödemeleri eksik ödeme olarak saymıyoruz. Ödemelerini tam yapmış şekliyle devam ettiriyoruz. Diyelim ki 18 taksit talebinde bulunduk. 7 taksit ödedik, devamını getiremedik ve iptal oldu. 7 taksit tutarı kadar yapılandırmadan yine faydalanıyoruz. Yapılandırma iptal olup ortada kalmıyor. Yine eğer şahsın elinde bulunan menkul ve gayrımenkullerine haciz söz konusu ise yapılandırma nispetinde hacizlerden feragat ediyoruz. Yapılandırmaya müracaat edildiği an itibariyle varsa yakalanma kararı, yakalama kararını da kaldırıyoruz. Bu düzenleme ile gelen Bağ-Kur sigorta prim borçları ile ilgili hususlar var. Bir tanesi daha önce mevcut.Prim borçlarını 2005’te biz hem günlerini silmiştik hem de borçlarını silmiştik. Daha sonra 2015 yılında tekrar hem günlerini hem de borçlarını silmiştik. Bu şahıslar müracaat ederlerse geçmiş silinmiş olan günlerini çok iyi imkanlarla geri alabilme imkanları mevcut. 31 mayıs 2018 tarihi itibariyle mevcut bağ-kur prim borçlarının tamamını talep ederlerse siliyoruz. Hem gününü siliyoruz hem borçlarını siliyoruz. Bu ne demek 31 Mayıs’tan önceki borçlarını sildiğimiz için 6. Ayın primini ödemeleri halinde sağlık sigortasından da bir aksaklığa uğramadan devam edebilme hakları mevcut. Yine silmiş olduğumuz prim ve günlerini dilerlerse daha sonraki tarihte satın alabilirler. Burada özellikle vurgulamamız gereken husus 31 Temmuz 2018 müracaat için son tarihimiz. Ödemeleri 31 Ağustos 2018’e kadar ilk taksitlerin SGK’ya ödenmesi gerekiyor. 18 taksit yapıyoruz dedik iki ayda bir ödeme ile 36 aya bölmüş oluyoruz. Bugüne kadar yapılan düzenlemelerin en önemlilerinden bir tanesi. Hele hele geçmiş borçlarımızın yüzde 70-80’e varan borçlarında ciddi manada indirimler oluyor. Bu süreçte meslek odalarına ve basına çok ciddi bir sorumluluk düşüyor. Borçlarından kurtulabilmek için gerek işverenlerimizin gerekse sigortalılarımızın önemli bir fırsatı var. Elden geldiğince 31 Temmuz’a kadar bunu kapı kapı duyurmaya çalışacağız. Bu konuda bize verilecek desteğe her zaman muhtacız."