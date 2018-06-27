Şiddetli yağmur Kazayı da beraberinde getirdi: 2 yaralı

Kaza, Alaplı Yalı Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye bilgilere göre Akçakoca istikametinden Ereğli istikametine giden Sundül K.(37) idaresindeki 67 DH 653 plakalı otomobil, yağışlı havanın etkisiyle Alaplı istikametinden hareket eden 61 TP 821 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle 61 TP 821 plakalı araç karşı tarafa ters dönerek durabildi. Kaza sonucu her iki araç içinde bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.