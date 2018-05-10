Sinitli İlkokulu materyal geliştirmede birinci oldu

Ulusal Özgün Öğretim Materyalleri Geliştirme Yarışması’nda Türkiye birincisi oldu.

2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı’nın ulusal ölçekte yürütmüş olduğu öğretmenler arası “4. Ulusal Özgün Öğretim Materyalleri Geliştirme Yarışması” kapsamında 72 farklı ilden 1575 başvuru yapılmış olup 38 ilden 172 materyal ön değerlendirmeyi geçerek nihai değerlendirmeye katıldı. Değerlendirme sonucunda Sinitli İlkokulu öğretmenlerinden İbrahim Arslankaya ve Selda Kocaman’ın projesi birinci oldu.

4. Ulusal Özgün Öğretim Materyalleri Geliştirme Yarışması sergi, nihai değerlendirme ve ödül töreni Tokat Yağıbasan Medresesi’nde yapıldı. Törene Vali Ömer Toraman, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Turan Akpınar, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, okul idarecileri, öğretmenler ve davetliler katıldı.

Geçtiğimiz yıl ilkokul kategorisinde Türkiye Birincisi olan Sinitli İlkokulu, bu senede anasınıfı kategorisinde birinciliğe layık görüldü. Sinitli İlkokulu Müdürü Ömer Altunbaş, okul öğretmenlerinİ tebrik ederek, her alanda başarılarını gösterdiklerini ifade etti. Altunbaş açıklamasında, “Okulumuz geçen sene ilkokul kategorisinde birinciliğe layık görülmüştü. Bu sene de anasınıfı kategorisinde birinci oldular. Eğitime ve öğrencilerimize değer verdiğimizi yaptığımız projeler ile göstermiş olduk. Ben emeği geçen öğretmenlerimi tebrik ediyorum” dedi.