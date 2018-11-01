Şirin, başkanlar kurulu toplantısına katıldı

Türkiye Sakatlar Derneği Başkanı Hüseyin Şirin, 26 - 29 Ekim tarihlerinde İstanbul'da yapılan ve 56 şube ile gerçekleştirilen Başkanlar Kurulu toplantısını değerlendirdi. Başkan Şirin yaptığı açıklamada gerçekleştirilen genel kurulun faydalı geçtiğini ifade ederek “Türkiye Sakatlar Derneği Zonguldak Şubesi olarak Genel Merkez Tüzüğümüzün 27.maddesi gereğince 26 - 29 Ekim tarihlerinde İstanbul Sarıyer Belediyesi Kilyos Sosyal tesislerinde 56 şube ile gerçekleştirilen başkanlar kuruluna Zonguldak Şubesi olarak ben ve Yönetim Kurulu üyesi Şenol Yayla ile katılarak hem derneğimizin faaliyetlerini anlattık hem de tüm Başkanlar kuruluna katılan şubelerin çalışmalarını dinleyerek fikir sahibi olduk. Yapılan toplantılarda ayrıca dernekler yasasında yapılan değişiklikler için tüm dernek başkanlarına geniş bilgiler verilerek gereğinin kısa zamanda yapılması genel merkez tarafından önemle talep edildi. Türkiye Sakatlar Zonguldak Şubesi olarak bu çok verimli Başkanlar Kurulunu düzenleyen Genel Merkezimize ve Bizlere Sosyal Tesislerini açan Sarıyer Belediyesine Şahsım ve Yönetim Kurulu olarak teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.