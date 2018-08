Türkiye Sakatlar Derneği Zonguldak Şube Başkanı Hüseyin Şirin, "Yeni yönetmelik resmi gazetede. Buna göre 2022 sayılı kanunda değişiklik yapıldı. 3’er aylık olarak ve yılda dört defa verilen engelli ve yaşlı aylıkları (Eylül) dahil aylık olarak verilecek. Engelli ve yaşlı kardeşlerimize hayırlı olsun. 2022 maaşları eylül ayından başlayarak aylık olarak ödenmeye başlanacak. Bu durumda geçmiş Hazirandaki zam farkları ile birlikte Eylül ayında ödenecek miktarlar. 65 yaş üstü yaşlılık aylığı 629 TL, yüzde 40- 69 engelli aylığı 503 TL, yüzde 70 ve üstü bakıma muhtaç engelli aylığı 754 TL, 18 yaş altı engelli yakını aylığı 503 TL, Ekim ayından itibaren 31 Aralık 2018 kadar ödenecek 2022 engelli aylık tutarları. 65 yaş üstü yaşlılık aylığı 543 TL, yüzde 40- 69 engelli aylığı 433 TL, yüzde 70 ve üstü bakıma muhtaç engelli aylığı 650 TL, 18 yaş altı engelli yakını aylığı 433 TL, Yeni yönetmelikte ödeme günlerinde bir değişiklik yapılmadı. Doğum tarihinin son rakamı 0 - 5 olan kişilere her ayın 5 inci günü, Doğum tarihinin son rakamı 1 - 6 olan kişilere her ayın 6’ıncı günü, Doğum tarihinin son rakamı 2 - 7 olan kişilere her ayın 7 inci günü, Doğum tarihinin son rakamı 3 - 8 olan kişilere her ayın 8 inci günü, Doğum tarihinin son rakamı 4 - 9 olan kişilere her ayın 9 uncu günü, 2022 Maaşı bağlanmasındaki muhtaçlık sınırı kriterinde bir değişiklik yapılmamış 2018 yılı sonuna kadar 483 TL. Bir değişiklikte 2022 engelli maaşlarını 10 ay boyunca çekilmemesi durumunda maaşlar durdurulacaktır" ifadelerine yer verdi.