Şirin, “Tekerlekli sandalye almayan kimse kalmayacak”

Türkiye Sakatlar Derneği Zonguldak Şubesi Başkanı Hüseyin Şirin, Ramazan ayında dernek olarak ihtiyacı olan ailelere yardımlarda bulunmaya devam etiklerini söyledi. Ramazan ayı boyunca 18 ihtiyaç sahibine tekerlekli sandalye bağışta bulunduklarını ifade eden Hüseyin Şirin, “Türkiye Sakatlar Derneği Zonguldak Şubesi Yönetim Kurulu olarak Ramazan ayında da Engellileri sevindirmeye devam ediyoruz. Ramazan ayı dolayısıyla derneğimiz her zaman yaptığı gibi ramazan ayında da tekerlekli sandalye dağıtımımıza devam ediyoruz. Bugün itibariyle ramazan ayında verdiğimiz tekerlekli sandalye sayısı 18 buldu. Gelecek sandalyelerimiz var. İnşallah bu sayı 30 bulacak. Biz her zaman söylüyoruz. Zonguldak’ta hiçbir engellinin tekerlekli sandalye ihtiyacı kalmayacak şekilde temin çalışmaları sürdürüyoruz. İhtiyaç sahibi ailelerin raporu ile birlikte derneğimize müracaat etmeleri durumunda biz bu sandalyeleri kendilerine bağışlıyoruz.