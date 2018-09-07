Şirin’den engellilere çağrı

Türkiye Sakatlar Derneği Zonguldak Şube Başkanı Hüseyin Şirin, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığına alınacak engelli alımlarının başladığını belirterek engellilerin başvurularını İŞKUR İl Müdürlüklerine giderek yapmalarını istedi. Başvuruların Eylül ayı içinde yapılacağını ifade eden Şirin, “Türkiye Sakatlar Derneği Zonguldak Şubesi Yönetim Kurulu olarak Engellileri yakından ilgilendiren İŞKUR tarafından Kamuya Engelli alımları konusunda açıklama yapmayı uygun gördük. Sağlık Bakanlığı, Türkiye geneli 431 ilkokul mezunu engelli alacak alımlar Ankara’da yapılacak kura ile belirlenecek. Bu alımlara müracaatlar İŞKUR İl Müdürlüğünde devam ediyor, son başvuru tarihi 13 Eylül tarihinde sona erecek. Milli Eğitim Bakanlığında Engelli alımı yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı Zonguldak iline 6 ilkokul mezunu, 1 muhasebe önlisans, 1 kişi İktisat, işletme, siyasal ve sosyal bilimler lisans ile 5 kişi lise muhasebe bölümü Engelli alım yapacak. Son başvuru tarihi 17 Eylül tarihinde sonra erecek. Engelli arkadaşların bu taleplere İŞKUR İl Müdürlüklerine giderek belirtilen tarihlere kadar müracaat etmeleri gerektiğini önemle belirtiyorum” şekline konuştu.