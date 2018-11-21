Şoförler odası Başkan Demirtaş'ı tebrik etti

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Cevdet Civelek, Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş'ı makamında ziyaret ederek AK Parti'ye geçişini tebrik etti.

CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçen Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş'a destek ziyaretleri sürüyor. Kdz. Ereğli Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Cevdet Civelek, 2. Başkan Ahmet Küçük ile birlikte Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş'ı ziyaret etti. Başkan Demirtaş ve Gülüç halkına hayırlı olmasını dileyen Civelek “Gökhan Başkanımız Gülüç'te çok başarılı. Buraya belediyenin imkanları doğrultusunda güzel hizmetler yaptı. Bundan sonra da daha güzel hizmetler yapacağına inanıyoruz” dedi.

Kdz. Ereğli Kdz. Ereğli Şoförler ve Otomobilciler Esnaf odası Başkanı Cevdet Civelek ve beraberindeki Oda Başkan Yardımcısı Ahmet Küçük'e teşekkür eden Başkan Demirtaş, Gülüç'ün daha fazla hizmet alması ve gelişmesi için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.