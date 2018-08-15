Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi yenileniyor

Kurulduğu günden bugüne çok sayıda sokak hayvanının tedavisinin yapıldığı ve hayata döndürüldüğü, beslenme ve barınma ihtiyaçlarının karşılandığı Kdz. Ereğli Belediyesi, Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakım Merkezinde, geniş çaplı tadilat çalışması yürütülüyor.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Op. Dr. Hüseyin Uysal, sokak hayvanlarının refahının sağlanması amacıyla merkezde yapılmakta olan tadilat çalışmalarının devam edeceğini belirterek, “Sokak hayvanlarının barındırıldığı kapalı bölümlerin yıpranan zeminin yenilenmesi, bölümler arasına perde beton yapılması ve yıpranan hasır çit ve kapıların yenilenmesi yanında, tüm kısımlarda boya yenileme çalışmaları yürütülüyor. Hayvanlarımızın dahi iyi şartlarda bakımının yapılması ve yaşatılması için gerekli çalışmaları hassasiyetle yürütüyoruz. “ dedi.