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Sokak köpeği vurularak öldürüldü

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bir sokak köpeği kimliği belirsiz kişiler tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir sokak köpeği kimliği belirsiz kişiler tarafından silahla vurularak öldürüldü.


İddiaya göre Çaycuma Çayköy sınırında bulunan Filyos su deposunun yakınında bir sokak köpeği henüz kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından silah ile vurarak öldürdü. Olay hayvanseverler tarafından jandarma ekiplerine bildirildi. Ölen köpeğin kulağında küpe olmaması dolayısı ile müdahale edilemedi.

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