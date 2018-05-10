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10 Mayıs 2018 14:29

Sokakta aerobik yaptılar

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri sosyal sorumluluk projesi kapsamında her yıl yapılan ‘Dünya sağlık için hareket et günü’ sloganıyla İsmet Paşa parkında değişik hedef kitlelere yönelik egzersiz hareketleri yaptılar.

Sokakta aerobik yaptılar

10 Mayıs 2018 14:29


BEÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Başkan Vekili Doktor Öğretim Üyesi Eda Adıbaş, sosyal sorumluluk projesi ile ilgili bilgiler vererek şunları söyledi; “Bülent Ecevit Üniversitesi sağlık bilimleri fakültesi öğrencileri tarafından sosyal sorumluluk projesi kapsamında her yıl yapılan ‘Dünya sağlık için hareket et günü’ sloganıyla değişik hedef kitleleri yönelik egzersiz hareketler yapıyoruz. Bu bağlamda da bu seni halka açık olan İsmet Paşa Parkı’nı tercih ettik. Herkesin rahatlıkla uygulayabileceği onları rehberlik edebilecek halkımıza egzersizleri öğretmek amacıyla harekete geçtik. Farkındalık yaratmak için düzenlemiş olduğumuz bir etkinliktir. Vatandaşlar tarafından bizlere geri dönüşler oluyor. İnsanlar bu anlamda nereden danışmanlık hizmeti alabileceklerini bize tanışıyorlar. Biz fizyoterapi camiası olarak bu anlamda profesyonel yardımlar alışkın bir sektörün içerisindeyiz. Geri dönüşler güzel oluyor.”




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