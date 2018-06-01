Son parasını Erdoğan’a gönderdi eve yürüme gitti

Cebindeki son parayı gönderen genç bağış sonrası evine yürüme gitti.

AK Parti Zonguldak İl Teşkilatı üyeleri ve vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim kampanyasına destek olmak üzere toplu bağış yaptı. Bir kamu kurumunda işçi olarak çalışan 3 çocuk babası Umut Tosun da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim kampanyasına bağışlamak için bankaya gelenler arasındaydı.

Erdoğan’a olan sevgisini farklı bir şekilde gösteren Umut Tosun cebindeki son 20 TL’sini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bağış hesabına yatırdı. Son parasını Erdoğan’ın bağış hesabına yatıran Umut Tosun, daha sonra evine yürüme gitti.

Gazipaşa Caddesi üzerinde bulunan bankaya giden partililer bağışta bulunurken Umut Tosun adlı genç cebindeki son 20 TL’sini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bağış hesabına yatırdı. Son 20 TL’sini bankaya yatıran Tosun daha sonra yürüme olarak evinin yolunu tuttu.

81 ilde aynı anda düzenlenen bağış kampanyasına cebindeki son 20 TL’sini yatırarak destek veren Umut Tosun, “Cumhurbaşkanıma ve reisimize her şeyimiz feda olsun bende 81 ilde aynı anda bağış kampanyası yapılacağını öğrendim. Cebimde 20 TL vardı. Bende para miktarını önemli olmadığını düşünerek cebimde bulunan son 20 TL’yi Cumhurbaşkanımızın hesabına diğer partililerle beraber yatırdım. Maddi olarak fazla yardım edemesem bile manevi olarak desteğim gece gündüz sürecektir. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Allah reisimizi başımızdan eksik etmesin. Destek veren tüm milletime saygı ve şükranlarımı sunuyorum” dedi.