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26 Temmuz 2018 01:36

Sondaj kuyusuna düşen yavru köpek kurtarıldı

Zonguldak’ta 15 metre derinliğinde sondaj kuyusuna düşen köpek yavrusu 2 saat sonra kurtarıldı.

Sondaj kuyusuna düşen yavru köpek kurtarıldı

26 Temmuz 2018 01:36


Değirmenağzı Abaz Mahallesi’nde önceden açılan sondaj kuyusuna köpek düştü. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen Kozlu Belediyesi İtfaiye ekipleri köpeği düştüğü kuyudan çıkartmaya çalıştı. Bir süre devam eden kurtarma çalışmalarından sonuç alamayan ekipler durumu AFAD ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri kuyuya ip ve kurtarma kancası salarak kurtaramaya çalıştı. AFAD ve Kozlu Belediyesi İtfaiye ekipleri yaklaşık 2 saat süren kurtarma çalışmasının ardından yavru köpeği bulunduğu yerden çıkartmayı başardı.


Kurtarma operasyonunun olduğu yere gelen Zonguldak Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu İl Temsilcisi Suzan Arığ, kurtarma operasyonunu yakından takip etti. Yavru köpeğin kurtarılmasına sevinen Arığ, yavru köpeği kucağına alarak sevdi. AFAD ve Belediye ekiplerine katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür ederek “Herkese katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Bir can kurardık bunun sevinci tarif edilmez” şeklinde konuştu.


Kurtarma operasyonun ardından sondaj kuyusu kepçe yarımıyla hafriyatta doldurularak kapatıldı.




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