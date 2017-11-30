Sosyal medyadan eleştiriye belediyeden şok cevap

Özellikle şehir merkezinde yaşanan bir çok sıkıntı ile gündeme gelen Zonguldak Belediyesi, bu kez de sosyal medya üzerinden bir öğrenciye verdiği cevap ile şaşırttı. Aylin Akar isimli bir sosyal medya kullanıcısı, Zonguldak’ta belediye otobüsleri ile ilgili yaşadığını sıkıntıyı, belediye başkanı ile belediyenin hesabını da etiketleyerek paylaştı. Yurtkur’a giden bir vatandaşın, polis evinde inerek yürüdüğünü ileri süren Akar, “Sizin otobüs kuralınız da sizin gibi çöp. Her dakika başı Kozlu arabaları kalkıyor. Çarşı araçlarını attırın. 40 saatte bir geliyorlar” ifadelerini kullandı.

Belediyenin resmi twitter hesabından ise, “ Sevgili Aylin. Belediye otobüsleri adı üstünde toplu taşıma aracıdır. İstediğiniz yerde inmek istiyorsanız taksi kullanabilirsiniz” cevabını verdi.

Aldığı cevap ile şaşıran Aylin Akar isimli genç kız ise, “Nasıl zekisiniz. Benim inmek istediğim yerden zaten durak olan bir yer. Keyfime göre durak belirlemiyorum. Sizin koyduğunuz duraklarda inmek istiyoruz ama ne yazık ki inemiyoruz” dedi.