Spor etkinliklerinde Mars Grubu konser verdi

Etkinliklerin ilk günü dans gösterileri ve Grup Mars konseri ile sona erdi.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, 6-7-8 Temmuz tarihlerinde yapılacak Spor Organizasyonlarının startını 50 kilometrelik bisiklet etabıyla verirken, ilçede bisikletin ulaşım aracı olarak kullanılması için çalışmaların başlatıldığını belirtti. 41 ilden gelen 200 bisikletçi yaklaşık 50 kilometre pedal çevirdi. Etkinlikler kapsamında stüdyo 12 isimli grup ritim gösterisi yaparken, İstanbul School Of Samba -Samba Perküsyon şovu sundu. Samba şovu sonrasında Amfi Tiyatro’da toplanan bisiklet sporcuları Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal’a bisiklet heykeli hediye etti. Başkan Uysal’da sporcuları katılımlarından dolayı teşekkür etti. Ereğli’de bisiklet çalıştayı yapılabileceğini dile getiren Uysal “Gerçekten Karadeniz Ereğli ilçemize sporseverler, bisiklet severler tarafından böyle bir ödülü verdikleri içinde ben kendilerine teşekkür ediyorum. Biraz öncede arkadaşımız paylaştı ‘40 il’ dedi bizde Ereğli olarak katkıda bulunduk. Artık 41 olduk, 41 kere Maşallah. Şimdi 41 kere Maşallah dediğimize göre bundan sonra bu bisiklet sporunu yaymak, yaygınlaştırmak, kullanımını arttırmak, özelliklede ulaşımın bir parçası olarak görmek bizim artık misyonumuz olmalı. Bunu hatırlatmamız lazım. Bunun üzerin çalışmamız lazım. Sizlerin aktivitelere katılmadığınız aylarda Karadeniz Ereğli’mizde bizler sizleri misafir edelim, burada zaten arkadaşlarımıza misafir olursunuz, Belediye olarak demiyorum Ereğlililer misafir ederler. Bizlerde burada bu bisiklet sporunu panelini yaparız, tartışmalarını yaparız. Nasıl olmalı? Trafik ulaşım aracı olarak nasıl kullanabiliriz? Ülkemizdeki ilçelerde nasıl olmalı? Dünya örnekleriyle bir sunum bir çalıştay olarak yapabiliriz. Planımız var uygulayacak alanımız var” dedi

Kdz. Ereğli Belediyesi Halk Oyunları gösterisinin ardından gecede son olarak ise Mars Grubu konser verdi. Konseri izleyen vatandaşlar Mars Grubu’nun şarkılarıyla büyük bir coşku yaşadı.