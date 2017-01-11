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11 Ocak 2017 12:38

Spor Toto 2. Lig

Spor Toto 2. Lig

11 Ocak 2017 12:38

Spor Toto 2. Lig takımlarından Zonguldak Kömürspor’un kaptanlığını yapan Suat Kerçin, BAL Lig’inde mücadele veren Güzelorduspor’a transfer oldu.
Spor Toto 2. Lig ekibi Zonguldak Kömürspor’un 7 yıl formasını giyen 34 yaşındaki Suat Kerçin, Bölgesel Amatör Lig’de mücadele veren Güzelorduspor’a transfer oldu. Zonguldaklı teknik adam Cahit Terzi’nin çalıştırdığı Güzelorduspor’a transfer olan Kerçin, eski takımına veda etti. Kerçin, "7 sene 7 numaralı forma ile mücadele ettiğim Zonguldakspor’dan ayrıldım. Bundan sonraki maçlarında canı gönülden başarılar diliyorum. Bizde bir taraftar olarak takibinde olacağız. Demek ki ne kadar çok emek vermişiz ve doğru hareketler yapmışız ki bir dünya sevenimiz varmış. Arayan soran yazan duacı olan insanlar. Bir Zonguldaklı olarak, takımın kaptanı olarak her zaman sorumluluğumun farkında olarak hatta bazen sadece futbol değil, ilimizin yolunu, hastanesini, TTK’yı, madencilerimiz başta olmak üzere bütün emekçilerimizi, stadyum sorununu sırtımızda taşıdık. Çıktığımız her platformda bunları dile getirdik. Belkide haddimizi aştık. Görevimizi eksik yaptıysak affola, varsa hakkım helal olsun. Giderken üzülüyorum ama bir o kadarda gururluyum. Sevdiklerimizi sevdamızı kardeşlerimizi geride bırakıyoruz. Hakkını helal edin" dedi.



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