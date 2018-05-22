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22 Mayıs 2018 16:18

Spora yönlendirme projesi devam ediyor

Zonguldak’ın Çaycuma İlçesi’nde 18 Mayıs-23 Mayıs tarihleri arasında Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme projesi devam ediyor.

Spora yönlendirme projesi devam ediyor

22 Mayıs 2018 16:18


Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında 81 İldeki İlkokullarda Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme projesi uygulandı. Türk spor tarihinin en büyük altyapı projesi olarak gösterilen çalışma kapsamı olan, ilk aşamada Türkiye’deki tüm ilkokul 3. sınıf öğrencilerinin taranarak, yaklaşık 1 milyon çocuğun sportif yetenek ve potansiyellerinin, bilimsel verilerle ortaya çıkartılacak. Gerçekleştirilen projeye Çaycuma İlçe Kaymakamı Serkan Keçeli, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Selçuk Özen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Özdemir ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Şendoğan Kaya önderliğinde gerçekleşen Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesinde, Çaycuma ve çevre köylerden toplam 850 öğrenci bu projeye katıldı.




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