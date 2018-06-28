S Zonguldak İli Köy Kalkınma ve diğer tarımsal amaclı kooperatifler birliği 2017 yılı yönetim kurulu faaliyet toplantısı gerçekleştirildi.

Zonguldak Köy Kalkınma ve Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Başkanı Bayram Cura, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Cemalettin Çataklı ve İlçe Müdürü Coşkun Ulutaş, Ziraat Odası Başkanı Rıza Çapkın, Kastamonu Köy Kalkınma ve Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Erol Akar, Nebioğlu ve Çevre Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı ve Nebioğlu Belediye Başkanı Ertan Aydoğan, Kadıoğlu ve Çevre Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ramazan Öztürk, Hacılar Köyü Üretim ve Tüketim Pazarlama ve Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Dursun Öztürk, Yazıcıoğlu Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Abdullah Dibek, Karapınar Beldesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Sorumlu Müdürü Özcan Baştürk, Kemerler Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Hayrullah Cin, Yassıören Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Abdullah Mıcık ve Birlik Mali Müşaviri Melek Bayar Şekerci katıldı.

Yapılan yıllık kurul toplantısında Başkan Bayram Cura; "Birliğimizin ilgili yasal mevzuatlar, önceki genel kurulumuzun yönetimimize verdiği yılı tahmini bütçesi göz önünde bulundurularak yönetim kurulumuzun 01.01.2017-31.12.2017 gerçekleştirdiği faaliyetleri kısaca özetlersek; Küçük tarımsal işletmelerde Tarım ve hayvancılık faaliyetlerini günümüz şartlarında desteksiz ve dayanışma olmadan sürdürmenin mümkün olmadığı açık bir gerçektir.

Bu çerçevede birim Kooperatiflerimizin dolayısıyla birim kooperatif ortaklarının tarımsal desteklerden faydalanabilmeleri için işleyişteki sorunların giderilmesine gayret gösterilmiş, bu sayede hem birim kooperatif ortakları hemde ortak kooperatiflerimiz dolayısıyla da birliğimiz birliğimiz ekonomik kazanç sağlamıştır. Süt desteklemelerinde uygulamaya başlanan yeni sistem yeni sorunları da beraberinde getirmiştir. Şöyle ki değişiklikten önceki uygulamada Süt Birlikleri, desteklemeye esas USK veri girişlerini sıcak-soğuk süt olarak yapıyor ve desteklemeler de bu doğrultuda ödeniyordu. Yeni uygulamada ise soğuk süt girişi yapılabilmesi ve soğuk süt desteği alınabilmesi için gıda mevzuatına göre işletme onay belgesi alınma zorunluluğu getirilmiş olup mevcut durumda işletme ve onay belgesi olmadan soğuk süt girişlerini kabul etmemektedir. Dolayısıyla soğuk süt desteğinden faydalanmak ve belki de uzun vadede süt toplama faaliyetini sürdürebilmek amacıyla işletme onay belgesine sahip süt toplama merkez yada merkezlerini kurmak zorundayız. Süt toplama merkezlerinin kuruluş işletme masrafları göz önünde bulundurulduğunda, kooperatiflerin münferit olarak bu tür oluşumlara girmesinden ziyade süt toplama faaliyetini yürüten kooperatiflerin bir araya gelerek birlik çatısı altında bu tür merkezlerin kurulmasının daha ekonomik olacağı kanaatinde olduğumuzu belirtmek isteriz. Çiğ Süt üretim ve kalitesinin artırılabilmesi, kayıt altına alınabilmesi amacıyla Bakanlıkça yayınlanan destekleme kararnamelerinde örgütlü üreticilerin desteklenmesine önem verilmiştir. 2016 yılında Bakanlık tarafından destekleme ödemelerinde köklü değişikliğe gidilerek desteklemeler kooperatif yada desteklemeler aracıyla değil doğrudan üreticilerin hesaplarına aktarılmaya başlanmıştır. Birliğimiz 2017 yılında devlet desteklemelerinden birlik payı olarak 5.723.28 TL gelir elde etmiştir. Mevcut destekleme uygulamaları gereği; 2017 yılında birliğimizin desteklemelerden elde ettiği gelirin, beklentilerin çok altında kaldığı görülecektir" dedi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Cemalettin Çataklı, Nebioğlu ve Çevre Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı ve Nebioğlu Belediye Başkanı Ertan Aydoğan ve Kastamonu Köy Kalkındırma Kooperatif Başkanı Erol Akar’ın kısa konuşmalarının ardından karşılıklı fikir alış verişinde bulunuldu.

Daha sonra Ziraat Odası Başkanı Rıza Çapkın ve Zonguldak Köy Kalkınma ve Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Başkanı Bayram Cura tarafından Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Cemalettin Çataklı’ya saat hediye edildi.