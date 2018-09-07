Stem eğitimleri tamamlandı

Alaplı Mesleki Eğitim Merkezi tarafından Alaplı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adına hazırlanan, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından desteklenen “Gelecek Stem’le şekillenecek ” Projesi kapsamında Alaplı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda görev yapan okul öncesi ve sınıf öğretmenlerine STEM (Fen&Teknoloji&Mühendislik&Matematik) eğitimi verildi. 3 Eylül 2018 tarihinde başlayan eğitimler, bugün sertifika töreninin ardından sona erdi. Stem proje hakkında bilgiler sunmasının ardından Alaplı İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik yaptığı konuşmada " Eğitimde yeni bir yaklaşım STEM vesilesi ile bu gün sizlerle birlikte olmanın onur ve gururunu yaşıyorum Gelişen teknolojiyle birlikte artan bilgi akışı, eğitimi de etkilemekte; bu çağa uyum sağlayan çocuklar yetiştirmemiz gerekmektedir. Bu nokta da herkes üzerine düşen görevi yapmalıdır. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bize de düşen öğretmenlerinizi bu gibi yeni durumlara hazırlayacak imkanlar sunabilmektir. Bu durumun kaygısını yaşayarak destek veren kurumlarla bunu sağlayacağımız açıktır. Destekleyici kurumlar ve bizim çocuklara dokunuşumuz hiç bir zaman öğretmenlerimiz kadar doğrudan olmamaktadır. Bu nedenle asıl olan öğretmenlerimizin ortaya koyacaklardır.”

Ayrıca İlçe Müdürü Çevik; Projeyi hazırlayan Alaplı Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Ertuğrul Yalınbaş’a, Müdür Yardımcılarına ve eğitimi veren Berke Funda’ya teşekkür etti. 28 öğretmene sertifikalarının dağıtılmasından sonra tören sona erdi.